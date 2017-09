Karel Van Eetvelt: "Sociaal overleg is één grote illusie"

lva

23/09/17 - 07u04 Bron: Belga

© Belga.

Karel Van Eetvelt verlaat in oktober Unizo na dertien jaar en trekt naar bankenfederatie Febelfin. In De Tijd en De Standaard blikt hij terug op zijn tijd als topman van de werkgeversorganisatie. "Teveel leden van Groep van Tien houden vast aan wat verworven is", zegt Van Eetvelt. "Er wordt nooit vertrokken vanuit de zoektocht naar de beste oplossing, maar vanuit de vraag hoe we het huidige 50 jaar oude systeem mits enkele aanpassingen kunnen behouden."

De kortetermijnvisie domineert alles. Karel Van Eetvelt

Het sociaal overleg is voor Van Eetvelt dan ook een desillusie. "Het sociaal overleg in de Groep van Tien is een tocht geweest van droom naar illusie tot machteloosheid", zegt hij. "De sectoren en de problemen waarmee de sociale partners worden geconfronteerd, zijn zo divers dat het geen zin heeft naar eenheidsworsten als oplossing te zoeken."



Dat de bonden beweren dat de politiek niet naar het sociaal overleg luistert, is volgens Van Eetvelt onzin. "We hebben alle kansen gekregen, maar we hebben ze niet gegrepen (...) Wie de politiek verwijten maakt, zou de hand beter in eigen boezem steken."



Maar ook in de politiek loopt het niet zoals Van Eetvelt wil. "De kortetermijnvisie domineert alles. Kijk naar de huidige pensioendiscussie. Er worden telkens kleine stapjes gezet die vooral geld moeten opbrengen voor de begroting. Maar niemand komt met een stevig plan waarmee we 10 à 20 jaar verder kunnen." Politici zijn volgens de nu nog Unizo-topman teveel bezig met de waan van de dag.



Eenheid in plaats van tegenstelling

Van Eetvelt roept de politieke klasse daarom op om meer te verbinden. "Ik merk dat alle partijen liever inzetten op het versterken van de tegenstellingen, waardoor we zowel in de regering als tussen de regering en de oppositie van het ene relletje naar het andere strompelen."