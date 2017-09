DEME wil eigen baggerschip weghalen uit scheepswerf, maar politie houdt hen tegen

Bewerkt door: IVI

22/09/17 - 15u53 Bron: De Tijd

Het baggerschip Living Stone werd in september 2016 te water gelaten op de Spaanse scheepswerf. Het schip moest nadien nog verder afgewerkt worden, maar die werken hebben vertraging opgelopen © DEME.

DEME, de Belgische baggeraar, heeft geprobeerd hun eigen baggerschip Living Stone proberen weg te slepen uit de scheepswerf in de Spaanse stad Bilbao. Maar de politie heeft die actie verijdeld. Het baggerbedrijf ligt al een tijdje in conflict met de werf. De schrijft de krant De Tijd.

In de nacht van woensdag op donderdag hebben mensen van Tideway, de offshoredochter van DEME, de Living Stone met sleepboten willen wegslepen van de scheepswerk LaNaval in Bilbao, waar het baggerschip werd afgewerkt. Veiligheidspersoneel van de werf had echter de politie gecontacteerd, die de actie verijdelde. DEME zelf zegt dat er niemand is opgepakt.



Conflict

DEME heeft al een tijdje een conflict met de scheepswerf in Bilbao omdat die de deadlines voor de afwerking van het baggerschip niet haalde. "We hebben de werf al verschillende keren in gebreke gesteld omdat de afwerking van het schip niet vlotte, maar zonder resultaat", zegt woordvoerster Vicky Cosemans van DEME. "Intussen waren we eigenaar geworden van het schip en hebben we contractueel het recht om het schip in bezit te nemen. Het was onze bedoeling om het schip voor verdere afwerking naar een andere locatie te slepen - waar naartoe kunnen we niet zeggen - maar dat is dus niet geluk"'. Nog volgens Cosemans is het bedrijf nu in gesprek met de werf om de problemen op te lossen.



De Living Stone - een van de meest geavanceerde schepen voor het leggen van onderzeese kabels - had maanden geleden al moeten afgewerkt zijn. Maar de werf zit in financiële problemen waardoor de werken vertraging hadden opgelopen. LaNaval overweegt bescherming aan te vragen tegen de schuldeisers en draagt 100 miljoen euro schuld.