Topradio vecht om in de ether te blijven: "We stappen naar de Raad van State"

SVM

22/09/17 - 14u59 Bron: Belga

Het Topradio-ochtendduo Jeroen Gorus en Koen Van der Sloten, met de minister die hen nu een pad in de korf zet. © Topradio.

Dancezender Topradio stapt naar de Raad van State tegen de beslissing van Vlaams minister van Media Sven Gatz om de zender geen vergunning te geven. Dat bevestigt directeur Bruno Heyndrickx. Volgens de zender zijn er fouten gebeurd bij de evaluatie. Ook FamilyRadio grijpt die laatste strohalm. Een petitie om Topradio in de ether te laten blijven, is inmiddels al meer dan 55.000 keer getekend.

Minister Gatz erkende vorige week vier nieuwe netwerkradio's, een nieuw type zender. De vergunningen gingen naar S-Radio van SBS, Hit FM (vooral een vrouwelijk publiek), VBRO (een duidelijk Nederlandstalig profiel) en Stadsradio Vlaanderen (een brug tussen de lokale radio en de landelijke).



Topradio greep naast een licentie. De zender had een dossier ingediend in dezelfde categorie als Hit FM en begrijpt niet dat die laatste het pleit heeft gewonnen. "Topradio en Ment (dat eveneens naast een licentie grijpt; nvdr) waren de zenders met de grootste groeimogelijkheden op de nationale reclamemarkt", aldus Heyndrickx. "Zij worden nu vervangen door twee producten waarvan we weten dat ze op dit moment niet leefbaar zijn en dus geen kwalitatieve radio kunnen maken."



"Tal van fouten en slordigheden"

Volgens Heyndrickx staan er in het evaluatieverslag van Gatz tal van fouten en slordigheden. "Dat verslag werd opgesteld door een onafhankelijke jury die bestond uit tijdelijk aangetrokken contractuelen op het kabinet van Gatz", klinkt het. "De competenties van die personen zijn niet bekend. Ik heb ernstige vragen over de manier waarop die evaluatie gebeurd is. Het is niet evident dergelijke gespecialiseerde materie te beoordelen."



Eenzelfde geluid bij FamilyRadio. "Er wordt gesproken over 'radio-experts' die de dossiers beoordeeld zouden hebben, alleen weet niemand over wie dit gaat. Dit dossier is een complexe materie. Wat we nu in de beoordeling te lezen krijgen, tart elke verbeelding. Zo worden ons punten afgetrokken omdat we geen sportprogramma hadden voorzien in ons schema, terwijl dit op geen enkel ogenblik was gevraagd."



"Sommigen voorspellen hogere marktaandelen binnen de 3 jaar dan bijvoorbeeld een Qmusic met een veel beter frequentiepakket had na drie jaar in zijn opstartfase. Enige realiteitszin ontbreekt volledig. De expertise van de onderzoekers laat te wensen over", klinkt het in een mededeling.



"We leven in een rechtsstaat"

Topradio zou binnen drie maanden al uit de ether moeten. Dat een procedure voor de Raad van State minstens een half jaar aansleept, is echter geen issue. "We leven in een rechtsstaat. Hier is sprake van grote onrechtvaardigheid", zegt Heyndrickx. "Wij blijven er van overtuigd dat we het beste dossier hebben voor een doelgroepenradio."



Het kabinet van minister Gatz benadrukt dat de veranderingen er komen voor een beter evenwicht tussen openbare en commerciële zenders. Hij is niet van plan om op zijn beslissing terug te komen. "We hebben met 6 onafhankelijke beoordelaars gewerkt, net om subjectiviteit te vermijden. Minister Gatz heeft hun advies gevolgd. De radio's die het hier niet mee eens zijn, kunnen inderdaad naar de Raad van State stappen of digitaal gaan via het internet en/of DAB+. Een piste die bijvoorbeeld Radio Maria onderzoekt."