BMW: "Wij begrijpen grote paniek rond diesel niet"

We gaan een forse groei zien van elektrisch aangedreven voertuigen en zijn daar klaar voor, maar we begrijpen de grote paniek rond diesel niet. Dat zegt Peter Henrich, de CEO van BMW Group Belux. "Diesel blijft een sleuteltechnologie en het efficiëntst voor wie lange afstanden aflegt."

BMW kondigt 25 geëlektrificeerde wagens -waaronder 12 volledig elektrische modellen- aan tegen 2025. De autobouwer gaat zijn productielijnen aanpassen opdat die ook geschikt zijn voor elektrische wagens.



"De batterijtechnologie is momenteel in volle ontwikkeling", zegt Henrich. "Maar voor een grote doorbraak van de elektrische wagen zijn er nog andere obstakels. Zo moet er werk gemaakt worden van voldoende laadinfrastructuur. En er zal veel meer elektriciteit geproduceerd moeten worden. Als die productie gebeurt door middel van steenkoolcentrales, dan is je milieuwinst van de elektrische wagen meteen weg."



"Quota geen goed idee"

Een doorbraak van de elektrische auto zal volgens Henrich ook afhangen van het overheidsbeleid, en dan met name van de fiscale stimuli. Quota opleggen is volgens de topman geen goed idee.



Tot slot betreurt hij ook dat er zou geraakt worden aan het systeem van de bedrijfswagen in België. "Hierdoor heeft België net een van de jongste en dus milieuvriendelijkste wagenparken."