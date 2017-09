Droge zomer was leuk voor terrasjes, maar tegelijkertijd ook landbouwramp

Bewerkt door: ESA

De Vlaamse landbouwers mogen morgen hopen op zwarte inkt in hun boekhouding. De Vlaamse regering erkent dan naar alle waarschijnlijkheid de droogte en de vorst als landbouwramp, waarna er compensaties kunnen worden gestort.

Uit de analyse van het KMI bleek al dat de droogte die onze regio trof van begin april tot eind juni uitzonderlijk was. Dat betekent dat het fenomeen maar eens in de twintig jaar voorkomt. Een tweede voorwaarde voor erkenning als landbouwramp is dat de totale schade in Vlaanderen hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en dat de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt. Ook daaraan is voldaan, zei Landbouwminister Joke Schauvliege deze week in het parlement.



"Voor ons was dat niet echt een verrassing, want we wisten dat de schade heel ernstig was", aldus Schauvliege. "De droogte was heel uitzonderlijk. In bepaalde streken lag de terugkeerperiode zelfs hoger dan dertig jaar. Dat was vooral voor West-Vlaanderen het geval."



De regering moet morgen beslissen voor welke teelten en voor welke gebieden de landbouwramp zal worden erkend. In zijn advies zegt het KMI immers dat de droogte in bepaalde gemeenten uitzonderlijk was, maar in andere niet.



Daarnaast staat ook een erkenning van de vorstschade van 15 tot 30 april als landbouwramp op de agenda. Schauvliege zal de ministerraad voorstellen de vorstschade uit te betalen in alle gemeenten waar schade is gerapporteerd. Ook in die gemeenten waar de situatie niet uitzonderlijk was.