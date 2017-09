Thuisverplegers moeten voortaan bij elk huisbezoek identiteitskaart vragen

FT

Bij sommige patiënten moeten thuisverplegers soms drie keer per dag langskomen. Zij zullen voortaan elke keer hun identiteitskaart moeten laten inlezen. © Thinkstock.

Thuisverpleegkundigen zullen vanaf 1 oktober verplicht zijn om de identiteit van hun patiënt te verifiëren aan de hand van de identiteitskaart en dat bij élk huisbezoek. Dat meldt het RIZIV. De nieuwe maatregel vergemakkelijkt onder meer de terugbetaling. De Onafhankelijke Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen heeft bedenkingen.

Vanaf 1 oktober moet elke patiënt verplicht zijn of haar elektronische identiteitskaart laten inlezen wanneer hij bezoek krijgt van een thuisverpleegkundige. Wanneer de patiënt dat niet wil of men het inlezen vergeet, wordt de derdebetalersregeling niet voltooid. Bij die regeling betaalt de patiënt enkel het zogenaamde remgeld of datgene wat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds. De rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.



De technische apparatuur die daarvoor nodig is, staat echter nog niet op punt. En, misschien wel belangrijker, de patiënten werden niet op de hoogte gebracht. Voor hen blijft het veelal onduidelijk waarom ze plots hun identiteit moeten tonen. Dat zegt ook Karine Dethye aan RTL. Zij is secretaris bij de Onafhankelijke Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen.



"Onze patiënten vinden het een beetje vreemd dat we elke keer wanneer we langskomen de identiteitskaart moeten vragen. Sommige patiënten zien we tot drie keer per dag, bijvoorbeeld wanneer we ze insuline moet inspuiten. En dus zouden we drie keer hun identiteit moeten verifiëren. Bizar. Ik vrees trouwens dat we op die manier patiënten zullen verliezen."