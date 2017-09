Tata en ThyssenKrupp gaan samen in Europa: 4.000 banen bedreigd

jv

Het Indiase Tata Steel en het Duitse Thyssenkrupp hebben een intentieovereenkomst gesloten over het samengaan van hun Europese staalactiviteiten. "Kostensynergieën" zullen wellicht leiden tot de schrapping van maximaal 4.000 banen in de komende jaren.

Tata en ThyssenKrupp waren een hele tijd in onderhandeling over een samenvoeging van hun Europese staaldivisies. Het gecombineerde bedrijf heeft een jaaromzet van circa 15 miljard euro en er werken ongeveer 48.000 mensen. Het proces gaat nu de fase van boekenonderzoek en het uitonderhandelen van een definitieve deal in. Het hoofdkantoor van de joint venture, die de naam Thyssenkrupp Tata Steel zal krijgen, komt in de regio Amsterdam.



In de mededeling over de deal zeggen de bedrijven dat een reductie van potentieel 4.000 banen in de komende jaren nodig zal zijn. Het gaat om 2.000 banen in de administratie en nog eens zoveel in de productie. Het jobverlies zal ongeveer even groot zijn bij Tata Steel als bij Thyssenkrupp. Er was al veel weerstand tegen de samenwerking uit vrees voor grootschalig banenverlies.



Tata Europe, het vroegere Corus, heeft hoogovens in het Nederlandse IJmijden en in Port Talbot in Wales. In België heeft het bedrijf twee staalverwerkende fabrieken: in Duffel en Ivoz Ramet, nabij Luik. Thyssenkrupp heeft een staalfabriek in de Antwerpse haven. Of er in die Belgische vestigingen jobs bedreigd zijn, is nog niet duidelijk.