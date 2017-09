Weer schip vastgelopen in bocht van Bath

Door: redactie

20/09/17 - 08u45 Bron: Belga

Op de Westerschelde, ter hoogte van het Zeeuwse Bath, is opnieuw een zeeschip vastgelopen. © anp.

Op de Westerschelde is in het Nauw van Bath, net over de grens met Nederland, opnieuw een schip vastgelopen. Dat meldt Omroep Zeeland vanochtend. Het gaat om een lege olietanker, de USOLIE, die in aanvaring kwam met de Seatrout.