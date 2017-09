Weer schip vastgelopen in bocht van Bath, hinder voor haven van Antwerpen

Door: redactie

Het schip dat vanochtend op de Westerschelde in de bocht van Bath is vastgelopen, is scheefgezakt. Er is daarom voor de haven van Antwerpen een gedeeltelijk op- en afvaartverbod. Dat is vernomen bij het Havenbedrijf Antwerpen.

Eerder was er sprake dat de Seatrout, een lege olietanker, geen hinder vormt voor de scheepvaart, omdat het schip buiten de vaargeul ligt.



Wachten op laagwater

Daar is evenwel verandering in gekomen. "Het schip is scheefgezakt. Om veiligheidsredenen is daarom een op- en afvaartverbod ingesteld voor schepen langer dan 200 meter", zegt woordvoerster Annik Dirkx. "Schip per schip kan nog wel worden bekeken wat mogelijk is."



Meteen na het vastlopen werd een eerste poging ondernomen om het schip los te trekken, maar dat is niet gelukt. "Het is nu laagwater, dus moeten we tot 14 uur wachten vooraleer we een nieuwe poging kunnen ondernemen", zegt Dirkx. Om 16 uur is het hoogwater op de Schelde.



Eerder incident

Half augustus liep er ook al een schip vast in de bocht van Bath, toen met zware gevolgen voor het scheepvaartverkeer. Dat schip kon toen pas na 12 uur losgetrokken worden.



De bocht van Bath is een smal en drukbevaren stuk van de Westerschelde, op Nederlands grondgebied. Alle schepen die van en naar de haven van Antwerpen varen, moeten er langs.