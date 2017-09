Bel20 trappelt ter plaatse

KVE

In afwachting van de beslissing die de Amerikaanse centrale bank woensdagavond zal nemen over haar stimuleringsprogramma voor de economie bleef de Brusselse beurs ter plaatse trappelen. De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste twintig aandelen weerspiegelt, eindigde slechts 0,12 procent hoger op 3.973,03 punten.

De grootste dagwinsten bij de elitewaarden waren voor bpost en Proximus. De posttitel verdapperde 1,69 procent tot 24,66 euro, de telecomonderneming boekte een vooruitgang van 1,13 procent bij een slotkoers van 29,10 euro.



Op de brede markt dikte Kinepolis 5,52 procent aan tot 51,59 euro. De bioscoopgroep werd beloond voor het voornemen om zijn Canadese sectorgenoot Landmark Cinemas over te nemen. Hij heeft er omgerekend 84,2 miljoen euro voor veil. Het bedrijf telt 44 bioscoopcomplexen van diverse grootte in het centrum en westen van Canada. Driekwart ervan zit in gehuurde panden.



Befimmo realiseerde op enige afstand nog een beperkte winst van 0,06 procent bij een slotkoers van 52,85 euro. De vastgoedonderneming investeert tussen 2018 en 2023 450 miljoen euro in de projecten Quatuor en WTC 1 en 2 in de Brusselse Noordwijk.



Verlies was er bij de grote waarden dan weer vooral voor Solvay, dat 1,36 procent inleverde om af te sluiten op 126,90 euro. De chemiegroep verkoopt zijn polyamideactiviteiten aan sectorgenoot BASF voor 1,6 miljard euro. Hij zegt hiermee een beslissende stap te zetten in zijn transformatie naar een multigespecialiseerd chemiebedrijf. Bedoeling is de transactie in het derde kwartaal van 2018 af te ronden.



Op de tweede rij zette 4Engery Invest zijn afdaling verder met een malus van 6,67 procent bij een slotkoers van 5,60 euro. Het was al de vierde opeenvolgende terugval van het aandeel.



Spadel liet 4,21 procent liggen bij een slotkoers van 154,22 euro. De drankengroep investeert 12,8 miljoen euro in een nieuwe bottellijn in zijn thuisbasis om in te spelen op de groei van de gearomatiseerde waters.



Tigenix daalde 0,10 procent tot 1,02 euro. De biotechonderneming zag haar verlies in het eerste halfjaar van 9,3 miljoen euro naar 26,2 miljoen euro oplopen. Eind juni had ze nog 56,5 miljoen euro in kas, wat de beleggers als voldoende zien.