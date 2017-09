Ethias slikt 23 miljoen euro verlies door zevende First-ronde

KVE

19/09/17 - 18u13 Bron: Belga

Verzekeraar Ehtias heeft het eerste semester van dit jaar afgesloten met een nettoverlies van 23 miljoen euro. Het verlies komt hoofdzakelijk op het conto van de zevende en laatste uitkoopactie van First-contracten. Dat meldt Ethias vandaag.

Ethias lanceerde in mei de zevende en laatste uitkoopactie voor de oude portefeuille met levensverzekeringen die het van Europa moest verkopen. Van de 12.240 contracten bleven er medio juli nog een 4.800-tal over. Ethias betaalde voor 430 miljoen euro tegoeden terug, plus een premie van 25 procent of 107 miljoen euro, zo blijkt dinsdag uit de definitieve cijfers. Op de resterende First-contracten staat dus nog een kleine 180 miljoen euro.



Ethias schat deze First-kosten nu in op ongeveer 200 miljoen euro. "Dat is een combinatie van twee factoren: de kosten van de laatste uitkoopactie, 107 miljoen euro (premie 25 procent, red.) en de inschatting van de kostprijs van de overdracht van de resterende portefeuille, 95 miljoen euro."



Zonder deze Switch-kosten blijft er wel winst over. Zonder eenmalige effecten is er sprake van een operationeel resultaat van 151 miljoen euro. Dat cijfer is beter dan een jaar eerder, toen er sprake was van 135 miljoen euro operationele winst. Bovendien ging het bedrijf eerder maar uit van 117 miljoen euro. 'Niet-leven', bijvoorbeeld schadeverzekeringen, was goed voor 133 miljoen euro operationele winst.



De klanten met een First-rekening, verkocht tot september 2003, kregen een levenslange garantie van gemiddeld meer dan 3 procent rente. Maar die rekeningen zijn in een klimaat van lage rente onhoudbaar geworden. Europa - Ethias moest tijdens de crisis gered worden door de overheden - wil dat het product wordt stopgezet om de solvabiliteit op te krikken.



De resterende contracten wil Ethias verkopen aan een buitenlandse (her-)verzekeraar. Momenteel loopt de biedingen-periode.



In 2011 zat Ethias nog met 5,5 miljard euro aan First-contracten opgescheept.