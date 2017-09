3,8 ton cocaïne verstopt tussen bananen

Door: Patrick Lefelon

19/09/17

© Bart Leye.

Antwerpen Een container met bananen die via de haven van Antwerpen is ingevoerd, had een verborgen lading van 3,8 ton cocaïne. De drugs werden ontdekt toen de container op zijn bestemming aankwam bij een bedrijf in het Nederlandse Breda.