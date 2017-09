Bedrijf schrapt tien banen na "domme" beslissing Vlaamse regering over bibliotheken

kv

19/09/17 - 16u32 Bron: Belga

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz © photo news.

Het Belgische bedrijf Ciblis zegt tien jobs te moeten schrappen omdat de Vlaamse overheid heeft gekozen voor Amerikaanse technologie voor de Vlaamse bibliotheken. "Ik vind dat een domme beslissing", zegt Nico Cras, voorzitter van de raad van bestuur van Ciblis. Volgens het kabinet van minister van Cultuur Sven Gatz boden de Amerikanen echter de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Ciblis leverde al software aan verschillende bibliotheken in de provincies Antwerpen en Limburg, en wist ook in het buitenland klanten te werven. Zo gebruiken 1.300 Zuid-Afrikaanse bibliotheken het digitale bibliotheekplatform van het bedrijf. Onlangs kozen ook de eerste Nederlandse bibliotheken voor Ciblis.



"Maar nu wordt het groeiverhaal van tafel geveegd door een beslissing van de Vlaamse overheid", zegt Cras. De bibliotheken verhuizen van de provincies naar het Vlaamse niveau, en daar wil men naar een eengemaakt bibliotheeksysteem gaan, met eenzelfde uitleen- en bewaarsysteem voor alle bibliotheken in Vlaanderen. Via een aanbesteding kwam de overheid bij het Amerikaanse OCLC terecht. Lees ook Drie miljoen euro voor 75 projecten in 46 Vlaamse jeugdhuizen

Al meer dan 40.000 mensen willen dat TOPradio blijft

Verouderde software Lokale verankering is blijkbaar niet belangrijk. Nico Cras "Gezien de omvang van dit project werd er een Europese aanbesteding uitgeschreven. De aanbesteding werd uitgeschreven door Cultuurconnect die verantwoordelijk is voor dit dossier", klinkt het op het kabinet-Gatz. "Dossiers werden beoordeeld door een sterk projectteam van Cultuurconnect met experten met ruime ervaring en kennis van bibliotheeksoftware, en een ruime groep bibliotheken die het proces vanuit de tweede lijn heeft opgevolgd en gevoed."



Volgens Cras valt de keuze echter op verouderde software, "technologie uit de jaren negentig". "Het is alsof je besluit een Tesla te kopen maar dan met een dieselmotor van de jaren negentig. Goedkoop misschien, maar zeker niet toekomstgericht", zegt hij. Volgens Cras had de overheid via een andere strategie met het Belgische Ciblis in zee kunnen gaan, wat enkele miljoenen goedkoper zou geweest zijn. "Maar lokale verankering is blijkbaar niet belangrijk", klinkt het.