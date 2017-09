CEO krijgt 190.000 euro bruto per jaar voor halftijdse job, maar vindt dat niet genoeg

FT

19/09/17 - 14u53 Bron: De Tijd

Archieffoto van Eric De Keuleneer, CEO van Credibe. © belga.

190.000 euro voor een halftijdse job bij de overheid, maar toch vindt CEO Eric De Keuleneer niet dat hij "supergoed" verdient. Dat heeft hij aan De Tijd gezegd. De man staat aan het hoofd van Credibe, het vroegere Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet.

Credibe of het vroegere Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) werd als laatst overblijvende openbare kredietinstelling ontmanteld. Het CBHK produceerde, verkocht en beheerde bouwleningen en was vooral in de jaren 80 erg succesvol. Eind jaren 80 komt de instelling in woelige wateren terecht en moet de overheid 12 miljard frank (een kleine 300 miljoen euro) op tafel leggen om het CBHK van de ondergang te redden. Begin de jaren 2000 sterft het vennootschap een stille dood. Sindsdien stelt het CBHK nauwelijks iets voor - een lege doos dus van de overheid.



Na de hele Publipartaffaire eerder dit jaar waar bleek dat politici riante vergoedingen bleken op te strijken voor het verrichten van relatief weinig werk, wilde ook de overheid nagaan of sprake was van rijkelijke betaalde postjes in haar instellingen.



Zo blijkt CEO Eric De Keuleneer, al sinds 1995 de voorzitter van het directiecomité, jaarlijks 190.000 euro bruto te verdienen. Nochtans werkt de man halftijds bij de overheid. In een reactie aan De Tijd laat hij weten dat hij dat niet "supergoed" betaald vindt. "Iedereen mag er het zijne van denken, maar die 190.000 euro is maar een deel van wat ik bij de start van mijn carrière bij Credibe verdiende."