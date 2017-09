Beursgang Pirelli op 4 oktober "wordt grootste van 2017 in Europa"

jv

Op 4 oktober zal de Italiaanse bandengigant Pirelli opnieuw beursgenoteerd zijn in Milaan. De beursgang wordt de grootste in Europa dit jaar, heeft het bedrijf gezegd tijdens een persconferentie.

"De eerste handelsdag voor Pirelli zal 4 oktober zijn", verklaarde Marco Graffigna van de Banca Imi, de bank die Pirelli bijstaat in de operatie. "Het zal de grootste beursgang van 2017 in Europa worden." Tussen 35 en 40 procent van het kapitaal wordt op de markt gebracht.



De openbare aanbieding start maandag en eindigt op 28 september. De prijs voor een aandeel zit tussen 6,3 en 8,3 euro. Pirelli wordt daarmee tussen 6,3 en 8,3 miljard euro gewaardeerd. De definitieve prijs wordt op 29 september bepaald.



Pirelli was al beursgenoteerd tot de herfst van 2015. Toen nam het Chinese staatsbedrijf China National Chemical Corporation (ChemChina) de bandenfabrikant met 145 jaar geschiedenis over.



Door de beursnotering in Milaan zou het aandeel van de Chinezen in Pirelli moeten dalen naar 45 à 49 procent. Andere belangrijke aandeelhouders worden CEO Marco Tronchetti Provera en Italiaanse banken, met een aandeel van 10-12 procent, en het Russische Rosneft met 5-6 procent.