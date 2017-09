Dozijn Ryanair-vluchten geschrapt in Zaventem en Charleroi komende dagen

Door: redactie

Van vandaag tot en met woensdag zijn er in totaal twaalf Ryanair-vluchten geschrapt van en naar de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Dat blijkt uit een overzicht op de website van de Ierse budgetvlieger.

Op Brussels Airport zijn vandaag twee vluchten geschrapt (van en naar Dublin), en ook woensdag vallen twee vluchten weg (van en naar Barcelona).



Op de luchthaven van Charleroi zouden vandaag alle Ryanair-vluchten moeten plaatsvinden, morgen worden er twee geschrapt (van en naar Madrid). Woensdag vallen zes vluchten weg (Bologna, Bordeaux en Kopenhagen, telkens heen- en terugvlucht).



Het voorbije weekend werden op beide luchthavens al zestien vluchten geannuleerd.



Zootje

Ryanair kondigde vrijdagavond aan dat het tot eind oktober elke dag 40 tot 50 vluchten zal schrappen, omwille van een probleem met de verlofdagen.



Ryanair moet van de Ierse luchtvaartautoriteit de verlofkalender vanaf volgend jaar in lijn brengen met het gewone kalenderjaar. Het moet daarom de opgebouwde vakantiereserves voor het einde van het jaar wegwerken. Daardoor zijn er niet genoeg piloten en boordpersoneelsleden om de volledige vloot in de lucht te houden tot aan de start van het winterseizoen.



"We hebben een zootje gemaakt van de planning van de pilotenvakanties en we werken hard om het op te lossen", zei Ryanair-marketingdirecteur Kenny Jacobs zaterdag.



Volgens Bloomberg kunnen 308.000 tot 385.000 passagiers getroffen worden door de vluchtannulaties.