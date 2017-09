Belg dénkt niet aan opgeven van auto: 85 procent gaat wagen komende 5 jaar evenveel of meer gebruiken

FRANK DEREYMAEKER

18/09/17 - 05u00

De Belg denkt er niet aan om minder met zijn auto te gaan rijden. © thinkstock.

Files of niet: als de Belg naar het werk gaat, doet hij dat nog altijd het liefst in zijn eigen auto. 85% van de werknemers is van plan om zijn wagen de komende vijf jaar evenveel of zelfs meer te gebruiken.

Bedrijven proberen hun personeel wel te overtuigen om te carpoolen, maar dat heeft voorlopig weinig succes. Dat blijkt uit de mobiliteitsenquête van werkgeversorganisatie VBO. Slechts één op de zeven werknemers is van plan om de komende jaren zijn eigen wagen minder te gebruiken om zich te verplaatsen naar het werk.



Aan argumenten geen gebrek, zo leert het onderzoek. De helft van de werknemers vindt het openbaar vervoer niet betrouwbaar genoeg én vindt dat het te weinig voorzieningen heeft om mobiel te werken. Velen menen ook dat het aanbod van de verschillende vervoersmaatschappijen niet genoeg op elkaar is afgestemd, doordat er bijvoorbeeld te weinig gemeenschappelijke abonnementsformules bestaan. Toch gaan de werkgevers ervan uit dat hun personeel stilaan meer zal kiezen voor andere opties, zoals carpooling of de fiets. Maar amper een derde van de bazen wil die alternatieven organiseren, terwijl de werknemers dat wél van hen verwachten.