"VDAB legt te veel nadruk op controle en sancties"

17/09/17 - 05u30 Bron: Het Nieuwsblad

Yasmine Kherbache vindt dat de VDAB mensen meer gericht moet leiden naar knelpuntberoepen. © photo news.

Vorig jaar waren er bij de VDAB voor het eerst sinds 2010 minder dan 16.000 werkzoekenden die deelnamen aan een knelpuntopleiding: 15.897. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, die het heeft over "fluctuaties". Maar volgens Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) is dat geen toeval. Dat zegt ze in Het Nieuwsblad.