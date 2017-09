Bitcoin tuimelt onder 3.000 dollar

Bewerkt door: sam

15/09/17 - 20u13 Bron: Belga

© reuters.

De bitcoin blijft ook vandaag op de roetsjbaan. Op verschillen digitale handelsplatforms zoals Bitstamp of Coinbase daalde de koers van de virtuele munt onder de kaap van 3.000 dollar.

Bij Bitstamp was er een dieptepunt op 2.972 dollar per bitcoin, zo'n 12 procent minder dan daags tevoren. Begin deze maand noteerde de virtuele munt nog op een recordhoogte van bijna 5.000 dollar. Begin 2017 was de Bitcoin zowat 1.000 dollar waard.



De koers, die steeds zeer volatiel is, ondervindt nu hinder door de sluiting van een groot handelsplatform in China en speculatie dat Peking handelsplatformen voor Bitcoin volledig zal verbieden. Eerder deze maand kondigden de Chinezen al een verbod aan op nieuwe uitgiftes van virtuele munten om vers kapitaal op te halen ('initial coin offerings').