Vernieuwde Brantano is een succes

Door: redactie

15/09/17 - 04u50 Bron: Belga

Foto uit 2016 © Photo News.

De nieuwe eigenaar van Brantano, de Belgische modegroep FNG, investeert 50 miljoen euro in de vernieuwing van de schoenenketen. En met succes: de vernieuwde winkels verkopen een vijfde meer dan hun oubollige voorgangers.

FNG nam Brantano in 2016 over. Van de 130-winkels bleven er een honderdtal over. Die worden allemaal in sneltempo vernieuwd: 60 winkels kregen al een make-over, de rest volgt de komende maanden. Gisteren werd in de winkel in Mechelen officieel de vernieuwde versie van Brantano voorgesteld.



De vernieuwing gebeurt grondig. De oude Brantano - overal blauw tapijt met zoveel mogelijk rekken aan beide zijden van een middengang - heeft plaats gemaakt voor een open winkel waar naast schoenen ook plaats is voor kleding en accessoires, verdeeld in verschillende hoeken.



Kostprijs: 50 miljoen euro. Maar de investering rendeert. "De omzet van de vernieuwde winkels ligt twintig procent hoger", aldus Dieter Penninckx, mede-oprichter en CEO van FNG. Waar Brantano voor de overname een marktaandeel had van 10 à 11 procent, haalt de vernieuwde Brantano dat ook, maar met dertig winkels minder. De winkels zijn goed voor 125 miljoen euro omzet. "Maar er is groeipotentieel voor 150 miljoen euro omzet", aldus nog Penninckx, die ook nog ruimte ziet voor tien nieuwe winkels in ons land.



Behalve Brantano is de beursgenoteerde modegroep FNG eigenaar van onder meer CKS, Fred & Ginger en Claudia Sträter. De groep is met meer dan 3.000 werknemers goed voor een omzet van zowat 460 miljoen euro. Daarvan wordt 55 procent in Nederland gerealiseerd, 40 procent in België en vijf procent in Spanje, Duitsland en Frankrijk. In 2017 alleen al deed het twee overnames: baanwinkelketen Concept Fashion en webwinkel Suitcase. Op termijn mikt de groep op een omzet van 500 miljoen euro, onder meer via rendementsverbeteringen. Vanaf 2019 of 2020 denkt het bedrijf aan dividenden.