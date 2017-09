Chinese bitcoinbeurs stopt ermee: waarde cryptomunt keldert

EB

14/09/17 - 22u38 Bron: ANP

BTC China, een van de grootste Chinese handelsplatforms voor het digitale betaalmiddel. © epa.

De bitcoin is vandaag opnieuw sterk in waarde gedaald. In vijf dagen is ruim een derde van de marktwaarde verdampt. BTC China, een van de grootste Chinese handelsplatforms voor het digitale betaalmiddel, liet weten dat het de handel eind deze maand onder druk van de overheid staakt.