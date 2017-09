Bel20-index blijft worstelen met 4.000-puntengrens

KVE

De Bel20-index van de Brusselse beurs overschreed in de loop van de handel al voor de derde dag op rij de kaap van 4.000 punten om vervolgens tegen het einde van de sessie weer onder die grens te zakken. Deze keer eindigde de graadmeter wel iets hoger dan daags voordien. Bij het afvlaggen stond hij op 3.989,41 punten, 0,01 procent hoger.

Twee aandelen uit de indexkorf wonnen meer dan 1 procent. De holding Ackermans & van Haaren dikte 2,41 procent aan tot 146,80 euro, het biotechbedrijf Galapagos verdapperde 1,44 procent tot 86,61 euro.



Op de tweede rij deed TiGenix, dat vandaag nog bekendmaakte dat het zijn Amerikaanse tak versterkt met twee seniorprofielen, het uitstekend met een winst van 6,52 procent bij een slotkoers van 1,05 euro. Ablynx volgde met een bonus van 5,03 procent bij een slotnotering van 12,74 euro. Verlies was er bij de grote waarden dan weer vooral voor Ontex. De producent van hygiënemateriaal zakte 2,17 procent tot 28,59 euro.



Op de tweede rij verspeelde Montea 4,27 procent tot 44,51 euro, al had dat grotendeels een technische reden. Om zijn groei te financieren, geeft het vastgoedbedrijf voor 68 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit. Per 6 aandelen in bezit mogen de aandeelhouders daarom inschrijven op één bijkomend effect tegen 41 euro per stuk. De inschrijvingsrechten daarvoor werden onthecht, evenals het recht op het deel van het dividend dat slaat op de periode van 1 januari tot 30 september. De nieuwe aandelen zullen daar immers geen recht op hebben.



Asit Biotech kreeg een tik van 4,09 procent bij een slotkoers van 4,22 euro. De onderneming kon haar verlies over het eerste halfjaar weliswaar terugdringen van 7,4 miljoen euro naar 6,8 miljoen euro, maar moest intussen toekijken hoe de kas stilaan leeg raakt. Eind juni zat er nog voor 8,2 miljoen euro in. Voor het einde wil de onderneming verse middelen aantrekken.



WDP daalde 1,49 procent tot 93,90 euro. De vastgoedinvesteerder betaalde de aankoop van de Radson-site in Zonhoven, die ongeveer 17 miljoen euro kost, met eigen aandelen. Ze worden uitgegeven tegen 90,15 euro. Een deel van dit pakket inmiddels door de verkoper van de site weer doorverkocht aan beleggers tegen 93 euro per stuk. Elia eindigde 0,69 procent lager op 49,28 euro. De uitbater van het hoogspanningsnet is aan Britse kant gestart met de aanleg van de zeekabel die het Belgische en het Britse stroomnet op elkaar moet aansluiten, zodat de energie in beide richtingen kan worden uitgewisseld.



Fagron werd 0,68 procent teruggezet tot 14,42 euro. Tussen 5 en 8 september verkocht zakenman Marc Coucke via zijn investeringsmaatschappij Alychlo voor 5,8 miljoen euro aandelen van het bedrijf.