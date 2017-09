Samsung pompt 300 miljoen dollar in zelfrijdende auto's

KVDS

Samsung trekt 300 miljoen dollar (252 miljoen euro) uit om te investeren in technologie voor zelfrijdende auto's. De techgigant heeft grote ambities op dat vlak en kocht om die reden eerder al audiobedrijf en auto-onderdelenmaker Harman voor 8 miljard dollar (6,7 miljard euro).

"De tijd is aangebroken om onze intentie bekend te maken om de markt voor zelfrijdende auto's te betreden", zo liet het bedrijf weten. "Samsung is hier al een tijd op aan het broeden." De eerste investering door het nieuwe fonds van Samsung wordt gedaan in TTTech. Hoeveel geld wordt gestoken in het bedrijf dat zich bezighoudt met software voor zelfrijdende auto's is niet bekendgemaakt.

Samsung is voor veel mensen bekend van zijn smartphones en televisies, maar is gemeten naar omzet ook de grootste maker van halfgeleiders ter wereld. Die brede technologische achtergrond en de ingang bij automakers via Harman geven het bedrijf het vertrouwen om zich te meten met de fikse concurrentie op de automarkt.



De concurrentie bestaat onder meer uit chipgigant Intel, die vorige maand Mobileye overnam voor 15,3 miljard dollar. Dat bedrijf is marktleider in software voor het voorkomen van botsingen. Qualcomm, een andere chipreus, is nog altijd verwikkeld in de afronding van zijn overname van het Nederlandse NXP voor 47 miljard dollar. NXP is wereldmarktleider in chips voor auto's.