Voorakkoord bij Volvo Gent maar werk wordt vandaag nog niet hervat

Vakbonden en directie bij Volvo Car Gent hebben vanochtend een voorakkoord bereikt. Dat moet nog voorgelegd worden aan het personeel. De band ligt al drie dagen stil bij Volvo Car, onder meer door ongenoegen over de hoge werkdruk. De christelijke vakbond ACV is positief over het akkoord.

"Het is een beter akkoord met positieve zaken die de werkdruk zullen verlichten en het vertrouwen opnieuw kunnen opbouwen", zegt Patrick Van Hijfte van ACV.



Infosessies voor 3.000 arbeiders

Over de inhoud van het akkoord wordt nog geen informatie gegeven, eerst wordt het personeel, zowat 3.000 arbeiders, ingelicht. In een eerste fase worden plaatselijke vakbondsmandatarissen en lagere leidinggevenden op de hoogte gebracht van de inhoud van het verzoeningsakkoord.



Daarna volgen elke 2 uur vrijwillige infosessies waarin de precieze modaliteiten worden toegelicht. Later volgt een stemming, maar het werk wordt vandaag nog niet hervat.



"We zijn ervan overtuigd dat het een beter akkoord is, dat de kans moet krijgen", aldus ACV. "Maar zolang we niet aan het werk gaan, kan de directie niet bewijzen dat ze het vertrouwen waard is. Als vakbond zullen wij alvast waken over de gemaakte afspraken", klinkt het nog.



Mogelijk gaat de ochtendploeg morgen opnieuw aan de slag.