Belgische boeren moeten 6,6 miljoen euro staatssteun terugbetalen

De overheidssteun die de Belgische boeren in het verleden hebben gekregen voor de kosten die ze maakten voor het opsporen van de gekkekoeienziekte, is strijdig met de Europese regels. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6,6 miljoen euro dat België moet terugvorderen bij de betrokken landbouwers. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld.

Even terugspoelen naar begin deze eeuw. In de strijd tegen BSE of de gekkekoeienziekte werden boeren in 2001 verplicht BSE-tests uit te voeren bij hun runderen. De Belgische overheid besliste om de landbouwers te vergoeden voor de kosten die zij maakten voor het opsporen van BSE. De kosten voor de tests werden door de overheid geheel of gedeeltelijk terugbetaald.



Maar dat Belgische steunmechanisme zou in strijd zijn met de Europese regels rond staatssteun. De Europese Commissie heeft ons land daarvoor in het verleden al meermaals op de vingers getikt en krijgt nu gelijk van het Europees Hof van Justitie. Dat hof bevestigt in zijn arrest van woensdag dat de maatregel "in strijd is met het EU-recht" en dat er dus sprake is van ongeoorloofde staatssteun. België moet dus 6,6 miljoen euro terugvorderen bij de betrokken landbouwers.