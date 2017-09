Onlinebanken leggen grote spelers vuur aan schenen: rente op woonleningen daalt fors

FT

12/09/17 - 13u40 Bron: Belga

Hello Bank!, de onlinedochter van BNP Paribas Fortis, laat de rentes voor zijn woonleningen fors dalen: van 1,90 naar 1,65 procent voor een lening met vaste rente op 20 jaar.

De grootbanken kunnen niet langer hun favoriete spelletje spelen: de consument alle banken laten afgaan om de laagste rente te vinden Kristof De Paepe (Spaargids)

Voor een vaste lening op 15 jaar gaat de rente van 1,65 naar 1,40 procent, voor een vaste lening op 25 jaar gaat de rente van 2,05 naar 1,90 procent. Aan de leningen zijn wel verscheidene voorwaarden verbonden.



Eerder verlaagde ook al Keytrade Bank, eveneens een olinespeler, de rente op 20 jaar naar 1,62 procent. Keytrade moest, door het grote succes, zelfs de rentes weer optrekken: naar 1,92 procent. Het succes van de goedkope woonleningen was overweldigend, klinkt het bij Keytrade. "In plaats van de verwachte honderden aanvragen, kregen we er duizenden", aldus een woordvoerder.



"Erg scherp", zegt Kristof De Paepe van de gespecialiseerde site spaargids.be over de verlaging. De onlinespelers leggen de grootbanken met hun transparantie het vuur aan de schenen, zegt De Paepe. "De massale instroom bij Keytrade bewijst het. Er is heel veel vraag naar transparantie. De grootbanken kunnen niet langer hun favoriete spelletje spelen: de consument alle banken laten afgaan om de laagste rente te vinden." Hij verwacht dan ook dat de grootbanken het vaste onlineaanbod en de bijhorende transparantie van de onlinespelers zullen moeten volgen.



Keytrade is overigens niet van plan als reactie op Hello Bank! een prijzenoorlog te beginnen, klink het bij de bank.