Politie slaat alarm over Antwerpse cocaïnemaffia

8/09/17 - 03u30 Bron: Belga

Dozen met bananen in containers in de haven van Antwerpen. Via de bananen wordt regelmatig cocaïne de haven van Antwerpen binnen gesmokkeld, het is dan ook hier dat vaak de grote drugsvangsten gebeuren. © anp.

Er komt in Antwerpen een 'Stroomplan', naar analogie met het Brusselse 'Kanaalplan'. Het 'Stroomplan' moet een antwoord bieden op de cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Die smokkel lijkt niet meer in te dijken. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Gisteren zaten politie, parket, douane, havensector en politici samen om te bekijken hoe de drugshandel kan worden aangepakt. De Antwerpse politie schetste daarin geen al te fraai beeld van de huidige situatie. "Drugscriminelen bij ons in Antwerpen werken zich met drugsgeld op in de 'legale' bovenwereld. Ze treden toe tot het establishment. Het is niet uit te sluiten dat ze stilaan verschillende strategische sectoren infiltreren. Onder anderen bij politie, douane, justitie en bedrijfswereld", luidt de mededeling.



Draaischijf voor grootschalige cocaïne-import

De Antwerpse haven is de voorbije jaren meer dan welke andere Europese haven ook de draaischijf geworden voor de grootschalige import van cocaïne uit Zuid-Amerika. In 2013 nam de douane "maar" 4.724 kilogram cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Vorig jaar, in 2016 was dat al zes keer meer: 29.732 kilogram. De cijfers voor de eerste helft van 2017 beloven weinig verbetering. De douane onderschepte tot op vandaag al 13.000 kilogram ­cocaïne in de haven. Ook in Brazilië, Colombia en Ecuador werden dit jaar al 19.730 kilogram cocaïne gevonden met bestemming Antwerpen.



Controle

Volgens de federale politie is het duidelijk dat de Colombiaanse maffia en de Nederlandse drugsbendes waarmee ze samenwerken, steeds meer langs Antwerpen gaan om cocaïne in Europa binnen te brengen. Eén van de redenen daarvoor is dat de controle op de containers in Antwerpen niet op hetzelfde peil staat als in de buurlanden.