Nooit zoveel vacatures: kaap van 250.000 overschreden

ISOLDE VAN DEN EYNDE

8/09/17 - 05u00

De VDAB heeft de voorbije twaalf maanden exact 250.474 vacatures ontvangen, 18,7% méér dan het jaar daarvoor. "Een absoluut record", klinkt het. Met dank aan de economie die opnieuw aantrekt.

Het aantal jobaanbiedingen in Vlaanderen neemt al twee jaar maand na maand toe. Maar in augustus is voor het eerst de grens van 250.000 vacatures overschreden, zo meldt de VDAB. "De vorige piek dateert van november 2011, toen we de kaap van de 200.000 gerond hebben", zegt woordvoerster Shaireen Aftab.



Industrie

De aangroei is het grootst in de industrie. De voorbije twaalf maanden hebben de machinebouw- en metaalsector ruim de helft méér vacatures aangemeld dan in dezelfde periode een jaar voordien - het gaat om stijgingen van respectievelijk 66,5% en 50,7%. Ook de bedrijven die transportmiddelen maken, schreven fors meer jobaanbiedingen uit (+49,5%). In de telecom-, informatica- en mediasector werd dan weer een daling van 5,7% opgetekend. Nog erger was het gesteld bij de firma's die bouwmaterialen vervaardigen (-11,8%).



Hogere groeiverwachting

In absolute cijfers is de vraag naar poetshulpen, leerkrachten, verpleegkundigen en vertegenwoordigers het allergrootst, zegt Aftab nog. Oorzaak van de stevige toename van vacatures is het feit dat de economie weer op toerental komt. Gisteren maakte het Federaal Planbureau nog bekend dat het de groeiverwachting voor zowel dit jaar als volgend jaar optrekt van 1,6 naar 1,7%.