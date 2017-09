Planbureau optimistischer over de Belgische economie

EB

7/09/17 - 16u04 Bron: Belga

Het Planbureau heeft de verwachte economische groei voor dit en volgend jaar opgetrokken. In de tabellen staat nu 1,7 procent groei voor zowel 217 als 2018. In mei ging het Planbureau nog uit van 1,6 procent. Ook andere indicatoren zijn positiever, maar het Planbureau is wel iets pessimistischer geworden over de werkloosheidsgraad volgend jaar en het aantal nieuwe jobs.

De cijfers komen uit de zogenaamde economische begroting die het Planbureau na de zomer overmaakt aan de federale regering. Die kan ermee aan de slag bij de opmaak van de nieuwe begroting.



Het Planbureau voorspelt donderdag onder meer 104.000 nieuwe banen over 2017 en 2018. Dat is iets minder dan 105.000 waar de instelling in juni nog van uitging. De werkloosheidsgraad zou volgend jaar uitkomen op 7,1 procent, maar in juni was dat 6,6 procent.



Voorts is het Planbureau optimistischer over onder meer de verhoging van de koopkracht en over de export. Bij de inflatie wordt een sterke afkoeling verwacht in 2018.



Van Overtveldt tevreden

"Het beleid van deze hervormingsregering werkt. Hervormingen zoals de tax shift werpen hun vruchten af. De groei stijgt, de koopkracht stijgt, de werkloosheid neemt af en de begroting zit op het goede spoor", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "De onlangs besliste maatregelen zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting zullen ervoor zorgen dat we op dat elan verder kunnen gaan, richting meer groei en meer jobs."