"NMBS in privéhanden? Laat Vlamingen eerst De Lijn privatiseren"

6/09/17 - 07u06 Bron: Belga

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). © belga.

De privatisering van de NMBS, die onlangs door verschillende ministers werd geopperd, is geen optie voor de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Dat laat hij verstaan in La Libre Belgique en La Dernière Heure. "Dat de Vlamingen maar beginnen met het privatiseren van De Lijn, en dan zullen we opnieuw praten", klinkt het.

Vertel me eens welk privébedrijf gaat investeren in een bedrijf dat permanent aan een financieel infuus ligt? François Bellot

Bellot richtte zich met die uitspraak vooral tot Jan Jambon (N-VA), die zich een voorstander toonde van de privatisering van de NMBS. "Voor de duidelijkheid: de privatisering van de NMBS staat niet in het regeerakkoord, enkel een vermindering van het aantal dochterondernemingen", benadrukt de minister. "Bovendien is het volgens mij gewoon onmogelijk om een spoorbedrijf te privatiseren. Het is ondenkbaar en ondoenbaar. Dat men me eens zegt welke meerwaarde dergelijke operatie zou hebben voor de reiziger. Geen enkele!"



"En hoe dan ook, vertel me eens welk privébedrijf gaat investeren in een bedrijf dat permanent aan een financieel infuus ligt? (...) In tegenstelling tot wat men denkt, zou Vlaanderen en niet Wallonië hierdoor het zwaarst gestraft worden. Omdat Vlaanderen Brussel omringt. En u weet ook dat Brussel hier niet mee akkoord zal gaan", zegt Bellot, die ook liet verstaan de aangekondigde staking van 10 oktober "disproportioneel" te vinden.