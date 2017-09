Belgen vergokken 616 miljoen euro in één jaar tijd

STEPHANIE ROMANS

In één jaar tijd hebben de Belgen meer dan 616 miljoen verloren met gokspelen en weddenschappen. "Vooral jongeren slaan gemakkelijker aan het gokken met hun smartphone of laptop", zegt de Kansspelcommissie.

In 2015 (de meest recente cijfers) verkwanselden de Belgen zo'n 229,1 miljoen in speelhallen, 206,5 miljoen in wedkantoren en 181 miljoen in casino's. Samen goed voor 616,6 miljoen euro. Het jaar voordien bedroeg het totale verlies nog 526,2 miljoen, of 17% minder.



De Kansspelcommissie stelt vast dat vooral de online-aanbieders fors groeien. Casino's zagen hun inkomsten via internet meer dan verdubbelen, waardoor die nu al 40% van het totaal uitmaken. Wedkantoren boekten on- én offline een vijfde meer winst. "Internet verlaagt de drempel en dus spelen we meer. Met name jongeren zijn gevoelig voor de marketing en het gemak van gokken via smartphone en computer. De reclame is meestal ook specifiek op hen gericht", zegt Etienne Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie. Maar terwijl de goksector zich dus almaar meer richt op het internet, moet de IT-afdeling van de commissie het stellen met amper drie werknemers, klaagt Marique aan. Idealiter zijn dat er veertien.



Samen met de inkomsten zit ook het aantal uitgesloten spelers in de lift. Vorig jaar mochten 328.882 Belgen niet meer gokken, terwijl dat er een jaar eerder nog 309.055 waren. "De stijging zit vooral bij de zwaksten: mensen met financiële moeilijkheden die het tij proberen te keren door een gokje te wagen."