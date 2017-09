Kris Peeters: "Deur-aan-deurverkoop kun je niet zomaar verbieden"

Door: redactie

5/09/17 - 15u28 Bron: Belga

© BELGA.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) is niet meteen van plan om de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten af te schaffen. Netwerk tegen Armoede roept dinsdag in De Morgen op tot een verbod, omdat leveranciers zo kwetsbare mensen contracten zouden laten ondertekenen tegen hun wil. "Deur-aan-deurverkoop is in de Europese wetgeving een legale handelspraktijk. Het valt daarom niet zomaar te verbieden", reageert de minister. Mogelijk komt er wel een onderzoek van de Economische Inspectie.