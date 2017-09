Fipronileieren al in veertig landen aangetroffen

Bewerkt door: ib

Veertig landen zijn inmiddels getroffen door de fipronilbesmetting in de eiersector. Begin deze week hadden al 24 van de 28 lidstaten van de Europese Unie gemeld dat ze de insecticide hebben aangetroffen in eieren of eierproducten. Daarbovenop kwamen er meldingen uit zestien landen van buiten de Europese Unie.

In de Europese Unie ontsnappen enkel Portugal, Litouwen, Cyprus en Kroatië aan het fipronilschandaal, zo bevestigt een woordvoerster van de Europese Commissie. Buiten Europa zijn onder meer de Verenigde Staten, Rusland, Zuid-Afrika en Turkije getroffen.



Vandaag buigen de Europese ministers van Landbouw zich over de kwestie op een informele bijeenkomst in de Estse hoofdstad Tallinn. Bevoegd eurocommissaris Vytenis Andriukaitis zal er de ministers een update geven over de laatste ontwikkelingen in het dossier.



Geen gevaar

Volgens het onderzoek zou fipronil in de eieren beland zijn omdat de insecticide illegaal zou aangewend zijn in de stallen. Sinds het schandaal aan de oppervlakte kwam, zijn al grote hoeveelheden eieren vernietigd. Experts menen echter dat de meestal zeer geringe restanten geen acuut gevaar vormen voor de gezondheid van consumenten.