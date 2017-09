Zwitserse multinational eist 3 miljoen euro van Wervikaan

Bewerkt door: mvdb

4/09/17 - 18u37 Bron: Belga

© afp.

De Zwitserse agrochemische multinational Syngenta vraagt meer dan drie miljoen euro schadevergoeding. Het beweert dat een trader namaakproducten verkocht met woekermarges. De zaak kwam maandag voor de Ieperse strafrechter.

Een 48-jarige man uit Wervik zou producten van Syngenta hebben nagemaakt en verkocht. Het Zwitsers bedrijf heeft ook een afdeling in ons land. In Frankrijk werden tienduizenden liters van de producten Callisto, Milagro en Cosmic gevonden. Er werd een onderzoek opgestart naar de herkomst van de verdachte producten.



Dat leidde naar de man uit Wervik, die werkte als trader voor het bedrijf Sanac. Volgens Syngenta ging het duidelijk om namaakproducten. "Niet alleen werden er valse producten verkocht. Ze werden ook nog eens aan een veel te hoge prijs verhandeld", aldus het bedrijf, dat de economische schade begroot op 3.102.383 euro. Het openbaar ministerie vordert 108.000 euro verbeurdverklaring en een celstraf met uitstel.



"Producten niet zelf gezien"

De man zelf ontkent ten stelligste dat hij doelbewust valse producten zou hebben verkocht. "Hij heeft de producten zelfs niet gezien", aldus zijn advocaat. "Hij koopt en verkoopt die producten, maar krijgt ze niet zelf geleverd." De verdediging hekelt dat er geen onderzoek werd ingesteld naar de leverancier van de producten. Een labo-onderzoek zou bovendien geen afwijkingen in het product aan het licht hebben gebracht. Vonnis op 2 oktober.