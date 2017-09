Bavo Claes maakt zich kwaad: "Wie verstandig is, vertrouwt zijn bank voor geen cent"

Door: redactie

4/09/17 - 16u31 Bron: Radio 1

Voormalig VRT-journalist Bavo Claes heeft vandaag fel uitgehaald naar de banksector. © rv.

Bavo Claes heeft zich vandaag kwaad gemaakt op de radio. De voormalige VRT-journalist trekt hard van leer tegen het bankwezen en bedienden. "Een klant van een bank heet wel klant, maar is eigenlijk leverancier. Hij levert het geld waarmee de bankinstelling haar kas spekt."

"Met onze belastingcenten werden de krankzinnige bonussen van de hoge piefen betaald" Bavo Claes

Bavo Claes had vandaag weinig positiefs over banken te zeggen. Op Radio 1 begon hij zijn betoog dat mensen vroeger dachten dat ze bankbedienden konden vertrouwen. Maar daar heeft de bankencrisis verandering in gebracht. "Het bankwezen werd rijk dankzij ons geld. Vervolgens hebben we onze belastingcenten moeten afstaan om de banken te redden en krankzinnige bonussen van de hoge piefen te betalen. Een bankbediende denkt vooral aan zijn eigen portefeuille. Als hij je kan overtuigen om een financieel product aan te schaffen, verdient hij er goed aan."



Maar er is nog meer waar Bavo zich aan stoort, zo kaart hij het geval van een dertiger aan die geld wil lenen om een huis te kopen. "De klant krijgt een interessant voorstel. Maar eens het op papier staat, ziet dat er plots minder aantrekkelijk uit. De kosten zijn van ruim 20.000 naar bijna 60.000 euro gestegen. De bediende zei dat hij wel wilde, maar dat de hoofdzetel niet akkoord was."



"En dat verhaal herhaalde zich bij vier verschillende banken. Vermoeiend voor de klant." Volgens de schrijver is het verhaal te saai om in detail te treden, maar zijn besluit is dat allerminst. "Gebeurt het weleens dat de bankbediende ijskoud liegt, om de klant alsnog het contract aan te smeren?' is het antwoord: 'Jazeker!' Wie verstandig is, vertrouwt zijn bank voor geen cent."