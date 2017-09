Door: redactie

4/09/17 - 12u24 Bron: Belga

De uitgifte van de nieuwste staatsbon op 10 jaar heeft 4,16 miljoen euro opgebracht. Dat is amper meer dan de 4,03 miljoen euro bij de uitgifte in juni, wat toen de laagste opbrengst was sinds juni 2015. Dat meldt het Agentschap voor de Schuld vandaag.