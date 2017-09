Starbucks opent eerste filialen langs Belgische snelweg

KVDS

De bekende Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft zijn eerste filialen geopend langs een snelweg in ons land. Gisteren kon je voor het eerst terecht in één van twee zaken op de Texacoparking langs de E17 in Kruibeke, één in elke richting.