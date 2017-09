Lidl zit verveeld met gefotoshopte kerk op verpakking: "We hebben niemand willen schofferen"

Bewerkt door: HA

1/09/17 - 16u31 Bron: Belga

De kruisen op de koepels zijn op de verpakking van Lidl niet te zien. © Lidl.

"Het is nooit de intentie geweest van Lidl om iemand te schofferen. We vermijden het gebruik van religieuze symbolen op onze verpakking om alle neutraliteit te behouden. Als dit anders ervaren wordt, willen we ons hier oprecht voor excuseren."

© thinkstock. De regel is dat alle religieuze symbolen worden weggehaald om zo neutraal mogelijk te zijn, juist omdat we niemand voor het hoofd willen stoten Isabelle Cobrandt

"Lidl is van oorsprong een Duits bedrijf, maar is intussen actief in 35 landen, van de Verenigde Staten tot Slovenië", zegt Colbrandt. "De verpakkingen van onze producten worden gemaakt door onze internationale afdeling. De regel is dat alle religieuze symbolen worden weggehaald om zo neutraal mogelijk te zijn, juist omdat we niemand voor het hoofd willen stoten. We begrijpen dat aanhangers van de Grieks-orthodoxe of de christelijke religie hierdoor misschien geschokt zijn, maar het was dus geenszins onze bedoeling om wie dan ook te schofferen."



Als we dat toch zouden gedaan hebben, bieden we onze verontschuldigingen aan. We vinden neutraliteit heel belangrijk, net omdat we iedereen in onze winkels welkom willen heten, ongeacht huidskleur, nationaliteit of religie", aldus nog Cobrandt.