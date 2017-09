In deze 33 treinstations zijn de loketten minder vaak open wegens te weinig verkoop van kaartjes

EB

Vanaf 2 oktober zullen de loketten in 33 stations in België minder vaak bemand zijn. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft beslist om ze 's namiddags en/of tijdens het weekend te sluiten omdat reizigers hun ticket steeds vaker kopen aan een automaat. Daardoor is het aantal transacties per uur aan de loketten op bepaalde momenten "onder een aanvaardbaar minimum gezakt", klinkt het.

Eerder dit jaar was al gebleken dat de automaten het populairste verkoopkanaal zijn geworden voor treintickets. In mei werd 47 procent van de tickets aan een automaat aangeschaft, tegen 42,5 procent aan een loket.



Door die evolutie hebben loketmedewerkers op sommige momenten te weinig werk. De NMBS spreekt in dat verband van een inactiviteitsgraad van meer dan 60 procent. De spoorwegmaatschappij verkiest in zo'n geval de loketten op de minst drukke momenten te sluiten en haar middelen "in te zetten waar deze het meest nodig zijn voor de reiziger".



Waar?

Concreet worden vanaf 2 oktober de loketten tijdens het weekend volledig gesloten in de stations van Eeklo, Harelbeke, Lede, Liedekerke, Menen, Ninove, Rochefort-Jemelle, Ronse, Spa, Waver en Wezet. In de week zullen de loketten 's namiddags niet langer open zijn in Aalter, Binche, Eeklo, Geel, Genk, Heist-op-den-Berg, Ieper, Izegem, Marloie, Ronse, Tubeke en Welkenraedt. Op weekenddagen kan je 's namiddags niet meer aan het loket terecht in Ciney, Dinant, Geraardsbergen, Libramont, Mol, Oudenaarde, Turnhout, Waregem en Zottegem. In Luttre en Knokke (enkel tijdens het laagseizoen) zijn de loketten vanaf 2 oktober enkel nog 's voormiddags open, en in Landen ten slotte verdwijnt de maandagnamiddagopening.



De NMBS benadrukt dat de openingstijden van de wachtzaal in de betrokken stations niet verandert.



Een deel van de betrokken loketmedewerkers vertrekt zoals gepland met pensioen, de andere krijgen een andere functie binnen de NMBS.