Bitcoin bereikt nieuw record en springt over 4800 dollar

Door: redactie

1/09/17 - 14u29 Bron: ANP

© epa.

De koers van de bitcoin blijft maar stijgen. De virtuele munt was vandaag ongeveer 4800 dollar waard. Daarmee komt de grens van 5000 dollar voor één bitcoin in zicht.

De koers van de bitcoin stijgt dit jaar explosief. In januari ging de munt voor het eerst door de grens van 1000 dollar. In mei werd de grens van 2000 dollar geslecht, in juni al de barrière van 3000 dollar en bijna drie weken geleden ging de koers voor het eerst door de 4000 dollar.



De bitcoin wordt door steeds meer landen erkend als wettig betaalmiddel. Dat is een tijd geleden bijvoorbeeld gebeurd in Japan.