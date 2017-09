Tekort aan isolatie in de bouw: tot zes weken vertraging en duizenden euro's extra op de factuur

TK

1/09/17

Archiefbeeld © ANP.

Belgen die momenteel aan het bouwen of verbouwen zijn en daarbij de isolatiematerialen PIR of PUR nodig hebben, zitten waarschijnlijk met de handen in het haar. Door problemen bij de productie is er een groot tekort ontstaan, waardoor werven wekenlang stilliggen en de factuur flink stijgt. "Tot 3.000 euro extra", klinkt het bij organisatie Bouwunie.

De prijzen voor isolatiematerialen PIR en PUR zijn in een jaar tijd al met de helft gestegen, en elke maand komt daar nog een beetje extra bij. "De voorbije jaren hebben leveranciers en architecten ons massaal naar zulke isolatieplaten gedreven", aldus Dirk Hellemans, aannemer en voorzitter van sector­organisatie Bouwunie, in het Nieuwsblad. "Maar daar hebben we stilaan spijt van. Sinds eind maart al zijn er productieproblemen. MDI, het basisproduct, wordt maar in een handvol fabrieken gemaakt en die zijn getroffen door technische problemen en een brand. Zo is schaarste ontstaan."



Veel werven lopen daardoor vertraging op: aannemers moeten de werken wékenlang stilleggen. "Vroeger kreeg je drie tot vier dagen na bestelling het isolatiemateriaal geleverd, nu moet je al vier tot zes wéken geduld oefenen." En de duurdere prijs, die wordt doorgerekend aan de consument. "Voor een gemiddelde nieuwbouw moet je inmiddels zo'n 3.000 euro extra tellen voor alle muur-, dak- en vloerisolatie samen. Voor wie alleen een dak van 150 vierkante meter laat isoleren, stijgt de factuur met zo'n 1.500 euro."



En die bedragen zullen nog oplopen: als het zo doorgaat, zal de prijs binnen enkele weken verdubbeld zijn. Er zijn alternatieven, zoals de klassieke glaswol, maar dat is niet altijd een optie. "Je hebt meer ruimte nodig in de spouwmuren en dus schuift alles tot 10 centimeter op. Niet iedereen wil dat. Voor nieuwe projecten over­wegen we wél weer volledig over te schakelen naar oude materialen. De productie daarvan is véél standvastiger."