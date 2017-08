EB

De Duitse staalreus ThyssenKrupp wil in zijn divisie industriële oplossingen tot 1.500 banen schrappen, waarvan een 1.000-tal in Duitsland. Dat meldt het bedrijf vandaag.

De banen zullen in de komende drie jaar verdwijnen. De divisie heeft een teleurstellende eerste jaarhelft achter de rug. "In een zeer concurrentiële context, moeten we onze kosten op duurzame wijze terugdringen om competitief te kunnen blijven op internationaal niveau", klinkt het.