Belgische economie groeit met 0,4 procent in tweede kwartaal

De Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldt de Nationale Bank. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 1,5 procent.

In het eerste kwartaal groeide de Belgische economie nog met 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 1,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.



De ontwikkeling van de activiteit tijdens het tweede kwartaal was niet gelijklopend in de verschillende bedrijfstakken. Zo stabiliseerde, vergeleken met het voorgaande kwartaal, de toegevoegde waarde in de industrie, daalde ze licht in de bouwnijverheid (-0,1 procent) en steeg ze met 0,6 procent in de dienstensector.



De groei van het bbp werd ondersteund door de binnenlandse bestedingen. Ze stegen met 0,8 procent als gevolg van de toename van de investeringen in vaste activa van de ondernemingen (+3,5 procent) en van de consumptieve bestedingen van de huishoudens (+0,5 procent). Ook de overheidsinvesteringen gingen omhoog (+1,2 procent). De consumptieve bestedingen van de overheid en de investeringen van de huishoudens namen daarentegen af met respectievelijk 0,1 procent en 0,5 procent.