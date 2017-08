Michel sluit vermogenskadaster uit

TT

31/08/17 - 11u56 Bron: Belga

Premier Charles Michel (MR). © belga.

Politiek Er komt geen vermogenskadaster om te weten welke effectenrekeningen onder de effectentaks zullen vallen die de federale regering plant. Dat heeft premier Charles Michel in La Libre en op Bel-RTL gezegd.

"We gaan samenwerken met de banksector en de financiële wereld om een zo eenvoudig mogelijk systeem op poten te zetten dat toelaat om de taks te heffen", aldus Michel op Bel-RTL. Die taks op effectenrekeningen zal volgens Michel betrekking hebben op weinig burgers en past volgens hem ook in de bredere fiscale hervorming.



De premier spreekt van een "verschuiving van belastingen" waarbij het de bedoeling is werk minder te belasten. "We bekijken daarbij welke alternatieve inkomstenbronnen we kunnen inzetten om zaken van algemeen belang te financieren", aldus premier Michel.