Karel Van Eetvelt stapt op bij UNIZO en wordt nieuwe CEO Febelfin

31/08/17 - 11u19 Bron: De Tijd

© belga.

Unizo Huidig Unizo-topman Karel Van Eetvelt wordt vanaf 1 oktober de nieuwe CEO van de bankenkoepel Febelfin en BVB, de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen. Dat bevestigen zowel Unizo als Febelfin, nadat het nieuws eerder al naar buiten was gebracht door De Tijd. Een definitieve opvolger bij Unizo is nog niet aangeduid.

Van Eetvelt begon zijn carrière in 1992 bij Bouwunie, een organisatie gelinkt aan Unizo die de kmo's in de bouwsector vertegenwoordigt. In 2004 werd hij gedelegeerd bestuurder bij Unizo, in opvolging van Kris Peeters die toen Vlaams minister werd voor CD&V.



Van Eetvelt zal op 1 oktober weggaan bij Unizo. "Na bijna 13 jaar aan het hoofd van Unizo ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging", zegt hij in een persbericht. Van Eetvelt stelt een nieuwe uitdaging te hebben gevonden "in een sector die cruciaal is voor de Belgische economie, de kmo's in het bijzonder, en die geconfronteerd wordt met fundamentele transformaties zoals een verregaande digitalisering."



"Zijn taak zal erin bestaan om als nieuwe CEO van Febelfin en de BVB toekomstgerichte organisaties te maken", wordt ook benadrukt in een mededeling van Febelfin. "De financiële sector staat voor grote uitdagingen en veranderingsprocessen. De organisatie zal meer dan ooit klaar moeten staan om de sector daarin bij te staan."



Van Eetvelt volgt bij Febelfin Michel Vermaerke op, die in maart al had aangekondigd de organisatie te verlaten. Johan Bortier, momenteel directeur van de studiedienst, wordt vanaf oktober waarnemend gedelegeerd bestuurder van Unizo. De raad van bestuur van de middenstandsorganisatie gaat intussen op zoek naar een definitieve opvolger van Van Eetvelt.



Febelfin fungeert als spreekbuis, lobbymachine en opleidingscentrum van de banksector.