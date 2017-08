Economisch vertrouwen in eurozone op hoogste niveau in 10 jaar tijd

Door: redactie

30/08/17 - 11u36 Bron: Belga

© thinkstock.

Het economisch vertrouwen bij consumenten in de eurozone staat op het hoogste niveau in meer dan 10 jaar tijd. De maandelijkse vertrouwensindex van de Europese Commissie steeg tot 111,9 punten, vooral gedreven door een forse stijging van het vertrouwen in de financiële diensten. Ons land noteerde wel een daling met 3 punten.