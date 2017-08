SOS Kinderdorpen lanceert pakkende campagne voor bedelkinderen

kv

30/08/17 - 05u17 Bron: Belga

video Met de start van het nieuwe schooljaar vraagt SOS Kinderdorpen aandacht voor de 50.000 bedelkinderen in Senegal die niet naar school kunnen. De organisatie lanceert daarvoor woensdag een campagne met een filmpje.

De video werd opgenomen op het BK Levende Standbeelden in Oostende. Op de beelden is te zien hoe een zwarte jongen plaatneemt tussen de standbeelden en bij de toeschouwers bedelt om centen.



"De toeschouwers reageerden emotioneel wanneer ze tussen de prachtige standbeelden plots een bedelende jongen zagen", zegt Tom Moons van de ngo. "De mensen wilden meteen helpen: op een paar uur bedelde de jongen ruim honderd euro bij elkaar. In België aanvaarden we dit duidelijk niet. Waarom het dan wel in Senegal laten gebeuren? ", voegt die daar nog aan toe.



Senegal telt minstens 50.000 kinderen die moeten bedelen om te overleven en dus niet naar school kunnen. Met het nieuwe schooljaar in zicht, vraagt de organisatie steun om deze kinderen een toekomst te bieden. In onder meer Dakar wil SOS Kinderdorpen ervoor zorgen dat 1.500 bedelkinderen naar school kunnen, opgroeien in betere levensomstandigheden of herenigd worden met eventuele familie.



Met 12 euro kan een kind in Senegal een maand naar school. Als je hen daarbij wil helpen, surf je naar www.sos-kinderdorpen.be/bedelkinderen.