Oostenrijk slaat alarm om gemanipuleerde tachografen in vrachtwagens: "Veertig procent fraudeert"

Trasnport Steeds meer vrachtwagens rijden in Europa met vervalste tachografen. Dat zeggen de Oostenrijkse politie en transportvakbond Vida. Ze wijzen op het gevaar van het geknoei, omdat het verschillende veiligheidssystemen uitschakelt in de voertuigen.

Tien tot vijftien procent van de vrachtwagens in Oostenrijk, een van de belangrijkste transitlanden in Centraal-Europa, zou op die manier frauderen. In heel Europa zou het gaan om maar liefst veertig procent, zeggen de bronnen.



De fraude houdt in dat de tachograaf wordt gedeactiveerd. Bedoeling is om de wettelijke rij- en rusttijden te omzeilen. Maar ze heeft ook als effect dat ze "alle hulpsystemen deactiveert", zegt Vida, dat spreekt van een "dodelijk spelletje".



"De teller blijft staan op nul. De chauffeur weet niet eens hoe snel hij rijdt", zegt Karl Delfs, expert van de vakbond. Erger nog: systemen als het ABS-antiblokkeersysteem of het elektronisch remsysteem EBS worden uitgeschakeld. Een vrachtwagen wordt met andere woorden ook aan lage snelheden oncontroleerbaar als fors geremd moet worden.



De digitale tachograaf is sinds 2006 verplicht voor vrachtwagens in de EU. Volgens Horst Meixner, van de Oostenrijkse politie, is ze "extreem makkelijk te manipuleren, een simpele magneet volstaat".