Wordt NMBS geprivatiseerd? Van Overtveldt: "Regering gaat overheidsparticipatie eens rustig bekijken"

25/08/17 - 10u12 Bron: Radio 1

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). © belga.

Politiek De federale regering gaat "rustig bekijken" of de spoormaatschappij NMBS geprivatiseerd moet worden. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt gezegd in De Ochtend op Radio 1.

© Reporters / QUINET.

"De regering heeft in het kader van het zomerakkoord beslist om het geheel van de overheidsparticipaties eens rustig te bekijken, op alle vlakken: financieel, maar ook strategisch", legt minister Van Overtveldt uit. "Dan denken we in de eerste plaats aan de aandelen in Belfius en Proximus, maar het is evident dat er ook eens rustig naar de NMBS gekeken zou kunnen worden."



Hij voegt er wel aan toe dat een privatisering niet onmiddellijk aan de orde is. "Laat ons eerst eens kijken waar de NMBS vandaag staat. Wat bijvoorbeeld de andere of betere rol zou kunnen in het mobiliteitsprobleem van ons land, dat toch niet klein is. We gaan de kar niet voor het paard spannen: eerst de analyse, dan de conclusies."



Van Overtveldt is niet de eerste in de regering die alludeert op het privatiseren van de NMBS. Vorig jaar had vicepremier Alexander De Croo het al over "deels privatiseren van de NMBS".



Experts zijn niet meteen gewonnen voor zo'n plan. "Openbaar vervoer is een dienstverlening, net zoals onderwijs en zorg, dat kun je eigenlijk niet privatiseren", klonk het toen.