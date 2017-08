Voor wie zin heeft in iets anders: het casino van Brussel staat te koop

Door: redactie

De Oostenrijkse eigenaar van het casino van Brussel gaat op zoek naar een overnemer. Dat schrijven vandaag De Tijd en L'Echo en het nieuws wordt bevestigd door Casinos Austria International. Het Grand Casino Brussels Viage kampte jaren met rode cijfers en kreeg vorig jaar nog een belastingverlaging van de Brusselse regering.

De Tijd kon de hand leggen op vertrouwelijke documenten van Casinos Austria International, dat al in 2004 zijn concessie kreeg om als eerste een casino in Brussel uit te baten. In die gelekte presentatie aan potentiële overnemers staat te lezen dat de gokgroep zich wil terugplooien op haar thuismarkt in Oostenrijk. Ze zet naast het casino van Brussel ook 23 casino's in andere landen in de etalage.



Austria Casinos probeert al jaren uit de rode cijfers te geraken in Brussel. Nu het casino eindelijk winstcijfers lijkt te gaan boeken, zoekt de Oostenrijkse eigenaar een overnemer. De licentie in Brussel loopt nog tot 2020, geeft Austria Casinos aan.



Het casino van Brussel stelt meer dan 250 mensen rechtstreeks tewerk.